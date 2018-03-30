В Британии запустили первый беспилотный поезд

Отмечается, что беспилотный состав будет курсировать между городами Питерборо и Хоршем.

Инициатором проекта является британская компания Thameslink Railway, которая занимается обслуживание одноименной железной дороги.

По мнению конструкторов, автоматизация железнодорожного движения может помочь пассажирам экономить время, а также снизит вероятность человеческой ошибки.

Однако, машинист обязан находиться в кабине, для того, чтобы следить за работой автоматической системы, а также открывать и закрывать двери перед пассажирами.

Перед тем как запустить проект, разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев.

Известно, что работа над запуском беспилотного поезда заняла около 5 лет и стоила около 10 млрд долларов.

Протяженность железной дороги Thameslink Railway составляет 225 км, она насчитывает 68 станций.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" назначила еще 12 дополнительных поездов на Пасху. Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков - Ужгород, Черкассы - Львов, Днепр - Одесса и Константиновка - Одесса.