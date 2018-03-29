12:57 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За последнюю неделю более 200 тысяч человек заболели гриппом, один ребенок умер - Минздрав

За последнюю неделю от гриппа в Украине умер один ребенок.

За последнюю неделю более 200 тысяч человек заболели гриппом, один ребенок умер - Минздрав

При этом гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями заболели 200,3 тысяч человек. Из них 64,1% - дети.

Такие данные в четверг, 29 марта, опубликовал Цента общественного здоровья Министерствв здравоохранения Согласно сообщению, на отчетной неделе зарегистрирован один летальный случай - в Одесской области умер годовалый ребенок.

Также в сообщении говорится, что эпидемический порог пока превышен в Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областях.

Вместе с тем Киевская городская государственная администрация констатирует снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице за 12-ю неделю эпидсезона на 15,1% по сравнению с предыдущей неделей эпидемического периода.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области на прошлой неделе с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратились 5 640 человек. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской обласной государственной администрации.


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