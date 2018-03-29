23:27 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области на взятке попался чиновник ГМС - ВИДЕО, ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 29 марта, разоблачили главного специалиста Самборского городского отдела Государственной миграционной службы Львовской области.

Во Львовской области на взятке попался чиновник ГМС - ВИДЕО, ФОТО

Чиновник попался на взятке, которую он систематически требовал от местных жителей за внеочередное оформление документов и ускоренное изготовление паспортов для выезда за границу. Один готовый пакет документов делец оценивал в полторы тысячи гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, полиция задокументировали факт получения денег от жителя областного центра. Взяточник был задержан на рабочем месте во время получения шести тысяч гривен за выдачу четырех загранпаспортов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ провели операцию по задержанию проректора "Международной академии экологии и медицины". Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева. Проректор попался на "горячем" во время получения взятки в размере трех тысяч долларов от гражданина. Ученый за полученную сумму обещал "без проблем" организовать сдачу экзаменов для поступления в учебное заведение.


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