В Украине отключат аналоговое телевещание

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В сообщени указано, что соответствующим постановлением продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" путем внесения изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины. План был утвержден постановлением правительством от 9 июня 2006 года, чтобы избежать нарушения прав граждан на свободный доступ к информации.

Как информирует ведомство, утверждение данного решения позолит непрерывно проводить телерадиовещания на всей территории государства. Также оно обесрпечит конституционное право населения на беспрепятственное получение информации.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский канал иновещания UA|"УРА-Информ", украинский канал иновещания UA|TV, который входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", запустил пробную трансляцию в оккупированном полуострове Крым и в других неподконтрольные Украине территориях.