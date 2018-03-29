17:15 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине отключат аналоговое телевещание

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 29 марта, утвердил решение касательно постепенного отключения аналоговых телевизионных каналов с 1 июля 2018 года.

В Украине отключат аналоговое телевещание

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В сообщени указано, что соответствующим постановлением продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" путем внесения изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины. План был утвержден постановлением правительством от 9 июня 2006 года, чтобы избежать нарушения прав граждан на свободный доступ к информации.

Как информирует ведомство, утверждение данного решения позолит непрерывно проводить телерадиовещания на всей территории государства. Также оно обесрпечит конституционное право населения на беспрепятственное получение информации.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский канал иновещания UA|"УРА-Информ", украинский канал иновещания UA|TV, который входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины",  запустил пробную трансляцию в оккупированном полуострове Крым и в других неподконтрольные Украине территориях.


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