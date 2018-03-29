12:30 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе мужчина продавал оружие из АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе противозаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Продажи нелегально поступали из района проведения антитеррористической операции.

В Одессе мужчина продавал оружие из АТО

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранительные органы выяснили, что гражданин Украины родом из Одессы покупал оружие, которые вывозили из района проведения АТО. Далее он реставрировал его и переделывал травматическое и сигнальное оружие на боевое, после чего занимался его продажей.

Покупатели оружия находились в сети Интернет на специальных оружейных форумах. Среди клиентов были, в основном, участники криминальных кругов региона.

Правоохранители задокументировали несколько фактов противозаконного сбыта оружия.

Оперативники СБУ обнаружили и задержали преступника согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Специалисты провели ряд обысков по месту жительства и работы злоумышленника, изъяв при этом семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе с Горбатого моста упал полицейский автомобиль.


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