19:57 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Нацсовете сообщили, будут ли проверки каналов за инцидент с картой Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил решение не устраивать проверку телеканалам СТБ и "UA:Перший". Сотрудники Нацсовета думали над принятием решения в связи с показом каналами в прямом эфире карт Украины без Крыма.

В Нацсовете сообщили, будут ли проверки каналов за инцидент с картой Украины

Об этом сообщает прессе член Нацсовета Сергей Костинский.

Он подтвердил инициативу внесения вопроса о проверке на повестку дня. Планировалось установить действительно ли каналы призывали к непризнанию территориальной целостности Украины.

После дискуссии у телеканалов удалось получилось доказать позицию, что это была техническая ошибка. Работники, ее допустившие были наказаны.

Так, на СТБ был уволен человек, на "UA:Первый" четыре специалиста получили выговоры.

Костинский заявил о своей позиции проведения проверки. Он считает, что это прояснит украинской индустрии журналистики, что этот вопрос есть принципиальным и через него нельзя переступать. Он добавил, что если проверка не произошла, то это еще не значит, что ее не будет относительно других каналов, которые покажут карту Украины без Крыма.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский канал иновещания UA|TV, который входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины",  запустил пробную трансляцию в оккупированном полуострове Крым и в других неподконтрольные Украине территориях.


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