12:10 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой - ФОТО

В четверг 29 марта по всему миру, в том числе и в Украине наблюдаются проблемы в работе мессенджера Telegram. 

В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой - ФОТО

На данный момент программа не работает в более чем 10 странах мира.

Соответствующие сведения стали известны из сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По предварительной информации, сбой в мессенджере случился после 11:00 по киевскому времени. Также известно, что больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Кроме того, трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в работе мессенджера Telegram в Европе, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке произошли серьезные сбои.


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