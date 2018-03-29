В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой - ФОТО

На данный момент программа не работает в более чем 10 странах мира.

Соответствующие сведения стали известны из сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По предварительной информации, сбой в мессенджере случился после 11:00 по киевскому времени. Также известно, что больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Кроме того, трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в работе мессенджера Telegram в Европе, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке произошли серьезные сбои.