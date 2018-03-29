13:15 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганске впервые прошла встреча Хуга с главой ЛНР

В четверг, 29 марта, произошла первая встреча Александра Хуга, известного как заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и главы незаконного объединения ЛНР Леонидом Пасечником на пока что неподконтрольной территориии Луганска.

В Луганске впервые прошла встреча Хуга с главой ЛНР

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Как указано, мандат СММ ОБСЕ настраивает на необходимость в контактировании а улучшении отношений. Руководствуясь документом, Хуг явился на личную встречу с Леонидом Пасечником.

Сообщается, что Хуг затронул тему безопасностного и неограниченного передвижения безоружных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ.

Также зам главы миссии напомнил, что в оккупированных районах Луганской области и по сей день возникают ситуации запрета доступа к неконтролируемым участкам границы с Россией.

По данным пресс-службы, с 1 января в данных районах миссия установила 46 случаев ограничения свободы передвижения собственных патрулей. Хуг также заметил, что не так давно были совершены нападения на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ. Он добавил, что минские договоренности позволяют ОБСЕ применять технические средства, в частности, беспилотные летательные аппаратоы.

Он заявил о гуманитарной ситуации, сообщив о жутких условиях на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. Это один действующий КПВВ в Луганской области, поэтому Хуг сообщил о необходимости открытия других пунктов пропуска.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновляет мониторинг ситуации на Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов аппаратов.


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