05:00 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области поймали нелегальных продавцов оружия

В Хмельницкой области сотрудники правоохранительных органов выявили преступную группировку, которая незаконно изготовляла, перерабатывала и сбывала огнестрельное стрелковое оружие и боеприпасы в Украине.

В Хмельницкой области поймали нелегальных продавцов оружия

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Полицейские области на протяжении не одного месяца копили доказательную базу и документировали противозаконные действия преступной банды.

В течении этой работы, был проведен ряд оперативных закупок, во время которых обнаружен сбыт автоматов "Калашникова", пистолеты "Макарова", пистолета "Сталкер", самодельных устройств для стрельбы патронами калибра 5,6 мм и более двухсот патронов калибра 9 мм, гранаты, взрывчатку и денежные средства. В прокуратуре добавили, что у одного из участников группы обнаружено и в дальнейшем изъято схемы, по которым изготовлялось и перерабатывалось огнестрельное оружие.

Преступники были обнаружены во время спецоперации с одновременными обысками по месту изготовления оружия и проживания членов группы. Во вторник, 27 марта 2018 года, трех членов преступной группы задержали.

Прокуратура проводит досудебное расследование. В данный момент решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении уголовных правонарушений и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники Департамента киберполиции в Украине задержали украинского хакера, который состоял участником международной хакерской группировки “Cobalt”.


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