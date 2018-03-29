22:15 29.03.2018 | Общество | Новости
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В Германии из-за непогоды произошло массовые аварии - ФОТО

На север Германии в четверг, 29 марта, обрушился сильный снегопад. В результате непогода произошли десятки дорожно-транспортных происшествий.

В Германии из-за непогоды произошло массовые аварии - ФОТО

Стихия также привела к остановкам и отмене поездов.  Как сообщает Bild, снегопад начался около трех часов ночи и шел весь день.

По словам главы полиции в Нойбранденбург и Ростоке в Передней Померании за день тут произошло около 40 аварий, в которых пострадали по меньшей мере пять человек.

Из-за поваленных деревьев на железнодорожных путях пришлось закрыть несколько региональных маршрутов. Региональное сообщения остановили между Килем и Любеком, а также между Любеком и Путтгарден.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Египет обрушилась песчаная буря. Из-за непогоды в четверг утром, 29 марта, власти страны закрыли аэропорты, морские порты и дороги.

Больше всего из-за непогоды пострадал юг страны, а именно провинции Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг.


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