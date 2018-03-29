16:54 29.03.2018 | Общество | Новости
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В Европе дороги и мосты оборудуют для переправки танков

В результате актов российской агрессии, в Еврокомиссии намерены облегчить переброску войск между отдельными странами-членами. Таким образом, дороги, мосты и железные дороги в странах ЕС до конца 2019 года должны подвергнуться проверке на пригодность для транспортировки военной техники.

В Европе дороги и мосты оборудуют для переправки танков

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В документе также отмечается, что сейчас многие виды военного оборудования из-за особо тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно. На основе проведенного анализа будет принято решение, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации. Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.

Кстати, совсем недавно глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что до сих пор актуальны слова погибшего президента Леха Качиньского о том, что после агрессии России в Грузии будет Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный директор концерна Павел Букин поведал, что соглашение на поставку партия танков Оплот-Т успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в Таиланд.Таким образом, вскоре следующие танки Оплот поступят на вооружение украинской армии.


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