В Донбассе за сутки линию разграничения пересекли 42 тыс. человек

Так, по данным Государственной пограничной службы, за сутки блокпосты региона пересекли 42 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств. Больше всего граждан наблюдалось на КПВВ "Майорск" - 9865 человек и 1125 транспортных средств;

Также на линии разграничения в районе проведения АТО находилось такое количество транспортных средств:

"Марьинка" - 9970 человек и 1675 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8675 человек и 1590 транспортных средств;

"Гнутово" - 3345 человек и 730 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10080 человек.

В пресс-службе также сообщается, что утром в очередях на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/30; "Марьинка" - 20/40; "Новотроицкое" - 50/40; "Гнутово" - 15/30.

Кроме того, вчера на оккупированный Донбасс проследовали 9 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, строительные материалы, гигиенические наборы и медицинские товары общим весом 118 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия в четверг утром, 29 марта, отправила на Донбасс очередной так называемый "гуманитарный конвой".