15:25 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ближайшие дни в Украине запустят 4G

В скором времени компания Vodafone Ukraine надеется на запуск технологии мобильной связи четвертого поколения 4G. Об этом сообщила СЕО компании Ольга Устнинова на пресс-конференции.

В ближайшие дни в Украине запустят 4G

Отмечается, что сегодня, 29 марта, будут получены счета от Украинского государственного центра радиочастот и оплатить их. Если все пройдет успешно, на следующий день в Украине заработает новая мобильная связь.

Известно, что компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц в 28 городах.

По данным Vodafon, более 43% смартфонов в ее сети готовы в 4G, а всего в сети оператора более 50% абонентов пользуются смартфонами.

Другие операторы, в частности lifecell и Киевстар также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску 4G.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", три компании крупных украинских мобильных операторов ожидают запуск новой мобильной связи четвертого поколения 4G в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.


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