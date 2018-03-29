23:27 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские войска готовы к режиму прекращения огня с 30 марта - штаб

Вооруженные силы Украины готовы к режиму прекращения огня в зоне проведение антитеррористической операции на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта 2018 года.

Украинские войска готовы к режиму прекращения огня с 30 марта - штаб

Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, неуклонно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня по всей линии разграничения сторон. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО .

При этом в штабе заверили, что наши войска только исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществлении других провокационных действий боевиками Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе противник продолжает усиливать обстрелы украинских позиций. За прошедшие сутки среду, 28 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики 54 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. К счастью, в результате боевых действий никто из наших воинов не пострадал.


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