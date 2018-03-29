Украина призывает Совбез ООН действовать в вопрос миротворцев на Донбассе, - Ельчеко

Более четырех лет ситуация в стране и вокруг нее остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Такое мнение в среду, 28 марта, высказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Он призвал Совбез ООН к конкретным действиям по вводу международной миротворческой миссии на Донбасс. Обращение Украины по развертыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и до сих пор никаких мер не было принято, - отметил украинский дипломат, добавив, что срочно необходимы конкретные действия, как со стороны Совета Безопасности, так и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

На континенте возникла реальная угроза еще одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза, – указал Ельченко

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук пока не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента Организации объединенных наций на Донбасс. Как заявил политик во вторник вечером, 3 января, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов, у него нет надежды, что удастся в ближайшее время договорится о введении миротворческого контингента.