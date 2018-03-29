Трамп обнародовал фото стены на границе с Мексикой – ФОТО

Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в Twitter.

Также, американский лидер анонсировал масштабный брифинг на тему возведения этой стены.

Известно, идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал в ходе своей предвыборной кампании. Он утверждал, что много нелегальных мигрантов, прибывающих в США через мексиканскую границу, преступники. Уже будучи президентом он издал специальный указ о строительстве этой стены.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", лидер США Дональд Трамп считает Мексику самой опасной страной в мире. Также он подчеркнул важность и необходимость строительства пограничной стены между странами, для того, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики.