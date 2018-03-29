Сутки в зоне АТО прошли без потерь - ВИДЕО

За прошедшие сутки среду, 28 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики 54 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. К счастью, в результате боевых действий никто из наших воинов не пострадал.

При этом противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово.

Также 82 мм минометы противник применил вблизи Водяного и Песков. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 27 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. К счастью, в результате боевых действий никто из наших воинов не пострадал.