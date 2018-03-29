07:56 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Россия в четверг утром, 29 марта, отправила на Донбасс очередной так называемый "гуманитарный конвой".

Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Колона российских автомобильней для боевиков везет в Донецк и Луганск более 400 тонн различных грузов. Это уже 75-ая по счету колона, которую российский МЧС отправляет на неподконтрольную Украине территорию.

Как уже традиционно сообщает Министерство чрезвычайным дел России, колонна везет в так называемые "республики" груз в который ходит детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

Автомобили с грузом в четыре часа утра по киевскому времени выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла на Донбасс 22 февраля.

Украинские пограничники заявляют, что Москва направляет на неподконтрольные Украине территории колонны с оружием и военной техникой для поддержки боевиков в регионе.


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