Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Колона российских автомобильней для боевиков везет в Донецк и Луганск более 400 тонн различных грузов. Это уже 75-ая по счету колона, которую российский МЧС отправляет на неподконтрольную Украине территорию.

Как уже традиционно сообщает Министерство чрезвычайным дел России, колонна везет в так называемые "республики" груз в который ходит детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

Автомобили с грузом в четыре часа утра по киевскому времени выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла на Донбасс 22 февраля.

Украинские пограничники заявляют, что Москва направляет на неподконтрольные Украине территории колонны с оружием и военной техникой для поддержки боевиков в регионе.