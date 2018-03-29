Президент Эстонии подарила королеве Великобритании баночку меда

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента.

Как отмечается, королева Великобритании и президент Эстонии на встрече вспомнили общие эпизоды из истории своих стран, а также подчеркнули, что на протяжении столетия государства связывают добрые отношения.

"Соединенное Королевство было убежденным сторонником эстонской государственности, несмотря на советскую оккупацию, и они являются нашими ближайшими союзниками и сегодня", — сказал президент Кальюлайд после встречи.

При этом глава Эстонии добавила, что розовый мед был собран из улья, который находится посреди сада роз во дворе президентского дворца в Таллине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принц Великобритании Гарри совместно с будущей женой, актрисой Меган Маркл показали свои пригласительные на свадьбу. Стильные открытки сделаны на позолоченной бумаге, а имена гостей напечатаны с помощью каллиграфического принтера.