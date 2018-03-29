13:56 29.03.2018 | Общество | Новости
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Павел Дуров назвал причину поломки мессенджера в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему мессенджер перестал работать. Он считает, что основная причина заключается в отключении электричества в одном из дата-центров.

Павел Дуров назвал причину поломки мессенджера в Telegram

Такое заявление Дуров сделал в своем Twitter.

В своем посте создатель Telegram написал, что отключение питания в кластере серверов Telegram вызвало проблемы в Европе. В настоящее время его команда работают над проблемой. Однако несмотря на это, многое зависит от того, когда провайдер дата-центра приведет оборудование в работоспособное состояние.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всему миру, в том числе и в Украине наблюдаются проблемы в работе мессенджера Telegram. Бльше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане.

Кроме того, трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.


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