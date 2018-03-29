ОБСЕ возвращает беспилотники на Донбасс

Соответствующая информация размещена на официальном сайте миссии.

Известно, что миссией используется беспилотники и другие технические средства для преодоления препятствий, наложенных сторонами на мониторинг ситуации с безопасностью на востоке Украины.

По словам первого заместителя начальника ОБСЕ в Украине Александра Хуга, использование таких технологий, позволяет СММ более внимательно следить за ситуацией в опасных районах.

Он также ожидает, что стороны не будут вмешиваться в работу беспилотников наблюдателей и не будут их сбивать или перехватывать.

ОБСЕ будет использовать на Донбассе БПЛА Camcopter S-100. Они обладают дальностью свыше 160 километров и могут работать ночью, когда мобильное наземное патрулирование ограничено из соображений безопасности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", мандат специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлили до 31 марта 2019 года.