Мошенники разбогатели после сбоя Telegram почти на 30 тысяч долларов

Об этом сообщает Ain.ua.

Продуманный план мошенничества состоял в том, что после сбоя работы мессенджера Telegram злоумышленники разместили в сети фейковые извинения Павла Дурова. Также лже-Дуров обещал в два раза увеличить размер суммы возвращения вложенных криптовалют на конкретный интернет-кошелек.

Многие пользователи поверили, приняв предложение за реальное в связи с визуальным сходством. Преступники в результате собрали 27,8 тысяч долларов в денежном эквиваленте.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", создатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему мессенджер перестал работать. Он считает, что основная причина заключается в отключении электричества в одном из дата-центров.