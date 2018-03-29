19:20 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мошенники разбогатели после сбоя Telegram почти на 30 тысяч долларов

Длительный сбой мессенджера Telegram, случившийся 29 марта, дал мошенникам возможность нажиться на сумму около 30 тысяч долларов, после побликации фальшивого поста Павла Дурова.

Мошенники разбогатели после сбоя Telegram почти на 30 тысяч долларов

Об этом сообщает Ain.ua. 

Продуманный план мошенничества состоял в том, что после сбоя работы мессенджера Telegram злоумышленники разместили в сети фейковые извинения Павла Дурова. Также лже-Дуров обещал в два раза увеличить размер суммы возвращения вложенных криптовалют на конкретный интернет-кошелек.

Многие пользователи поверили, приняв предложение за реальное в связи с визуальным сходством. Преступники в результате собрали 27,8 тысяч долларов в денежном эквиваленте.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", создатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему мессенджер перестал работать. Он считает, что основная причина заключается в отключении электричества в одном из дата-центров.


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