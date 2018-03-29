Красный Крест отправил на Донбасс 120 тонн гуманитарной помощи

Всего было отправлено девять грузовиков. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничная служба Украины, сегодня утром через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, стройматериалы, гигиенические наборы и медицинские товары.

Общий вес гуманитарного груза составляет 118 тонн, - заверили в ГПСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Россия сегодня утром отправила на Донбасс очередной так называемый " гуманитарный конвой". Колона российских автомобилей для боевиков везет в Донецк и Луганск более 400 тонн различных грузов. Это уже 75-ая по счету колона, которую российский МЧС отправляет на неподконтрольную Украине территорию.