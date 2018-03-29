12:21 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГСЧС обнародовал годовой план проверок по пожбезопасности в Украине

Согласно постановлению ГСЧС №1104 будут проводиться проверки пожбезопасности частично выведены из-под действия моратория. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ГСЧС обнародовал годовой план проверок по пожбезопасности в Украине

Поэтому, спецслужбы в первую очередь будут проводить надзор в отношении учреждений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессиональной образования, специализированного образования.

Также пройдет обзор субъектов хозяйствования с высокой степенью риска.

Непосредственно проверки распространяться на такие объекты, как торгово-развлекательные центры, а также другие объекты с массовым пребыванием людей, которые являются субъектами хозяйствования с высокой степенью риска и проверяться в соответствии с утвержденным графиком.

Так, Годовой план осуществления мероприятий государственного надзора Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на 2018 год.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове горел девятиэтажный "Дом торговли", который находиться в центре города. Сотрудникам пожарной службы удалось установить, что горели силовые кабели на лестнице второго этажа и электрощитовая в подвале.


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