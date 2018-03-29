13:48 29.03.2018 | Общество | Новости
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Эстония запретила въезд фигурантам "списка Магнитского"

Правительство Эстонии запретило въезд в страну 49 лицам, подозреваемых в серьезных нарушениях и связанных со смертью Сергея Магнитского.

Эстония запретила въезд фигурантам

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Эстонии.

Отмечается, что инициатором такого решения стал глава Министерства иностранных дел республики. Такое решение принято на основании закона о международных санкциях.

Такие международные организации, как Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент призвали государства применить санкции в связи со случаем с Сергеем Магнитским и аналогичными случаями с другими лицами.

В отношении нарушения прав человека уже предприняли внутригосударственные меры, в том числе установили запреты на въезд США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассматривает вопрос о запрете въезда в страну для некоторых российских граждан в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором британское правительство обвиняет Россию.


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