Эстония запретила въезд фигурантам "списка Магнитского"

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Эстонии.

Отмечается, что инициатором такого решения стал глава Министерства иностранных дел республики. Такое решение принято на основании закона о международных санкциях.

Такие международные организации, как Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент призвали государства применить санкции в связи со случаем с Сергеем Магнитским и аналогичными случаями с другими лицами.

В отношении нарушения прав человека уже предприняли внутригосударственные меры, в том числе установили запреты на въезд США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассматривает вопрос о запрете въезда в страну для некоторых российских граждан в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором британское правительство обвиняет Россию.