Эксклюзив: "Еду будут сдавать в лабораторию на проверку, а по результатам – инспектировать предприятия", - А. Дорошенко

Инспекторы Госпотребслужбы не будут ходить на предприятия.

Как заявил "Первому Деловому" гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, проверяющие будут закупать товары в розничных магазинах и передавать их в Гослабораторию. Последняя выяснит: соответствует ли состав продукта тому перечню, который заявлен на упаковке.

"Хотел бы напомнить, что у нас достаточно эффективно система защиты прав потребителя работала до 2014 г., пока не были эти органы реформированы. И на их месте создана Госпотребслужба. И одновременно тогда был введен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса… Это было очень положительно сначала. Но потом недобросовестные производители начали понимать, что чтобы ты не клал в состав продукции, должным образом тебя не проверят… Сейчас же в состав проверяющих будут включать общественные организации, а сам момент покупки товара конкретного производителя в сети магазинов - фиксировать на камеру".