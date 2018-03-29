Египет накрыла песчаная буря - ВИДЕО

Из-за непогоды в четверг утром, 29 марта, в власти страны закрыли аэропорты, морские порты и дороги. Как сообщает Masrawy, на данный момент закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии.

Больше всего из-за непогоды пострадал юг страны, а именно провинции Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг.

Самолеты, следовавшие в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы.

Вместе с тем синоптики пояснили, что причиной резкого ухудшения погодных условий стал пришедший из Судана теплый циклон, который сталкивается с холодными потоками воздуха из Южной Европы.

Непогода продлится до вечера четверга и будет сопровождаться резким понижением температуры и сильными осадками.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сильнейшая песчаная буря, пришедшая со стороны Африки, бушевала на острове Крит в Греции. 22 марта воздух из-за песчинок стал оранжевым, а видимость не превышает 200 метров. Некоторые жители обратились к медикам, надышавшись пылью.