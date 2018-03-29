Апелляционный суд по делу Савченко начался

Об этом стало известно из прямой трансляции, выложенной в видеохостинге Youtube.

Депутата доставили в зал суда, в котором также во время судебного заседания присутствовала ее семья: мать Мария Савченко и сестра Вера.

Сообщается, что Надежда Савченко пребывает в стеклянном боксе. Отмечено, что мать подозреваемого депутата сидит возле стороны защиты в лице адвоката Виктора Чевгуза.

В зале слышны окрики "Надежда, мы с тобой".

Как известно, в понедельник, 26 марта, адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко подал апелляционную жалобу в суд по поводу ее ареста.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", принадлежащее имущество арестованного депутата Верховной Рады Надежды Савченко могут арестовать.