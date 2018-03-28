В Украине в среду немного похолодает, ночью ожидаются заморозки

В этот день погоду в большинстве областей местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, лишь в большинстве северных и южных областей днем без осадков. Ночью на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 0-5 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет пасмурно. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью опустится до минус 1-3 градусов. Дневная температура воздуха составит 2-4 градуса со знаком плюс.

На западе Украины местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до 0-6 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до 0-6 градусов тепла.

На севере Украины ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 0-6 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до 0-6 градусов тепла.

В центре страны облачно с прояснениями, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 до минус 5 градусов. Днем будет от 0 до 6 градусов тепла.

На востоке Украины местами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром кое-где туман, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем потеплеет до 1-8 градусов.

На юге страны сегодня ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов.

Народный прогноз: 28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течет медленно, то год ожидается тяжелый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.