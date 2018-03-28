09:54 28.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Тернополе откажутся от маршруток

В Тернопольском горсовете приняли решение, которое позволит КП "Тернопольэлектротранс" заключить договор лизинга для закупки больших автобусов вместо маршруток.

В Тернополе откажутся от маршруток

Таким образом, в городе будут работать 110-120 автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест. При этом техника будет закуплена по лизингу коммунальным предприятием Тернопольэлектротранс.

Как сообщает LB, такая система во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу.

По словам мэра города Сергея Надала, первые транспортные средства выйдут на маршрут через несколько месяцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Львовская городская рада намерена до 2024 года полностью отказаться от маршрутных такси. Они будут заменены электротранспортом и автобусами большой вместимости, которые будут работать в режиме автобусов. 


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