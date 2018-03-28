12:30 28.03.2018 | Общество | Новости
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В росиийском МЧС заявили, что пропавших без вести после трагедии в Кемерово нет

В трагически известном российском городе Кемерово найдены и идентифицированы останки всех 64 погибших в огне торгового центра "Зимняя вишня".

В росиийском МЧС заявили, что пропавших без вести после трагедии в Кемерово нет

Об этом сообщают РИА Новости.

Как заявил заместитель главы Министерства чрезвычайных ситуаций России Владлен Аксенов, без вести пропавших нет.

Он подтвердил данные, что в общем погибло во время чрезвычайной ситуации 64 человека, среди числа которых - 41 ребенок.

Аксенов добавил, что других данных у службы нет и личности всех людей установили их сотрудники.

Как передает областной департамент здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Также 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в российском городе Кемерово 28 марта проходит церемония прощения с погибшими во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».


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