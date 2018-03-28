В Киеве отметили очень низкую явку призывников

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как заверяет Давтян, следует вместе с районными комиссарами и главами районных государственных администраций приложить все усилия, чтобы достись результата в выполнении этих заданий.

Он выразил надежду на информирование путем жилищно-эксплуатационных организаций, хотя пока что они не принесли высокую эффективность. Как показывают результаты, из двух-трех сообщений к призывным участкам приходят только около 3% граждан призывного возраста.

Как отмечает руководство КГГА, на срочную службу этой весной в Киеве планируют призвать 563 киевлянина. В Вооруженные Силы Украины призовут 358 человек, в Национальную гвардию Украины - 135 человек, в Государственную пограничную службу Украины - 40 человек и в Государственную службу специального транспорта Украины - 30 человек.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинская молодежь призывного возраста на оккупированных территориях Донбасса не соглашается нести службу в рядах российско-оккупационных войск.