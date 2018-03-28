В Кемерово прощаются с жертвами пожара

Отмечается, что несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы на отпевание членов семьи Агарковых. Надежда Агаркова и двое ее внуков – 8-летний Костя и 10-летняя Маша, которые погибли в кинотеатре ТЦ. Как сообщил отец детей, Сергей Агарков, они погибли от угарного газа.

Известно, что на сегодняшний день опознано только 27 погибших. Их похоронят на четырех городских кладбищах – Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.

Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 – брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах. Также следствие направило тела четырех опознанных на дополнительные исследования.

Добавим, что дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранным генетическим материалам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин обьявил траур после смертельного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни минимум 64 человек. Среди погибших - 41 ребенок.