В Америке начали подавать первые иски против Facebook из-за утечки данных

Отмечается, что истцы обвиняют компанию в нарушении конфиденциальности персональных данных, которые могли быть использованы для политической рекламы. Кроме того, соответствующее заявление подано не от одного человека, а коллективно от имени всех пострадавших пользователей.

Истцы потребовали от компании возмещения убытков, не указав понесенный ущерб.

Скандал, связанный с утечкой данных более 50 млн пользователей Facebook, начался после публикации газеты The New York Times. По данным газеты, британская компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей соцсети и составляла психологические портреты избирателей США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Еврокомиссия потребовала от социальной сети Facebook объяснений по поводу скандала со злоупотреблением информацией пользователей в течение. Члены Еврокомиссии предоставили руководству сети на это две недели.