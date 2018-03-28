08:19 28.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Америке начали подавать первые иски против Facebook из-за утечки данных

В Федеральный суд штата Калифорнии начали поступать первые иски против компании Facebook. Об этом сообщает издание Reuters.

В Америке начали подавать первые иски против Facebook из-за утечки данных

Отмечается, что истцы обвиняют компанию в нарушении конфиденциальности персональных данных, которые могли быть использованы для политической рекламы. Кроме того, соответствующее заявление подано не от одного человека, а коллективно от имени всех пострадавших пользователей.

Истцы потребовали от компании возмещения убытков, не указав понесенный ущерб.

Скандал, связанный с утечкой данных более 50 млн пользователей Facebook, начался после публикации газеты The New York Times. По данным газеты, британская компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей соцсети и составляла психологические портреты избирателей США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Еврокомиссия потребовала от социальной сети Facebook объяснений по поводу скандала со злоупотреблением информацией пользователей в течение. Члены Еврокомиссии предоставили руководству сети на это две недели.


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