Украинцы с апреля смогут начать подписывать декларацию с врачом, - Супрун

Инструкции о том, как это сделать размещены на сайте Министерства здравоохранения. Об этом во вторник вечером, 27 марта, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Вместе с тем, по ее словам, уже очень много украинцев нашли своих врачей. В понедельник такую возможность - подписать со своим врачом декларацию, чтобы признать этого врача как своего, получат все граждане Украины.

С 1 июля врач будет получать оплату за каждого из тех пациентов, которые подписали с ними декларацию, - пояснила Супрун, добавив, что на сайте также можно посмотреть все пошаговые инструкции относительно того, как выбрать врача.

Напомним, 16 марта, Министерство здравоохранения представило на заседании Кабинета министров законопроект "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств".

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины 8 июня после бурных дискуссий поддержала в первом чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств". После ряда неудачных голосований документ поддержали 227 народных депутатов.

Таким образом, документом, который должен создать эффективный механизм финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств за счет бюджетных средств для обеспечения сохранения и восстановления здоровья населения Украины, дал старт медицинской реформе.