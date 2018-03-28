Сутки в зоне АТО прошли без потерь - ВИДЕО

К счастью, в результате боевых действий никто из наших воинов не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции,

на Луганском направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по украинским укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП – по украинским укреплениям в Песках.

Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 26 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики 47 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. К счастью никто из наших военных не пострадал.