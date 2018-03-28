Суд допросил четырех свидетелей по делу Рубана

Дело рассматривается на закрытом судебном заседании. Об этом в среду, 27 марта, рассказал журналистам адвокат Рубана Виталий Погосян.

По его словам, свидетелей допросили еще 15 марта. Вместе с тем на вопрос о том, кого именно допросило следствие, Погосян не ответил.

Напомним, Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорск" при попытке вывезти из оккупированного Донбасса крупную партию оружия. После этого ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта, после чего арестовали.

Как сообщал УРА-Информ, 10 марта Служба безопасности Украины обнародовала материалы оперативной разработки Рубана, которая продолжалась в течение десяти месяцев.

На данный момент ему также инкриминируют сговор для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти. По данному обвинению также арестовали Надежду Савченко.