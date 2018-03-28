09:59 28.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд допросил четырех свидетелей по делу Рубана

По делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана уже допросили четырех свидетелей.

Суд допросил четырех свидетелей по делу Рубана

Дело рассматривается на закрытом судебном заседании. Об этом в среду, 27 марта, рассказал журналистам адвокат Рубана Виталий Погосян.

По его словам, свидетелей допросили еще 15 марта. Вместе с тем на вопрос о том, кого именно допросило следствие, Погосян не ответил.

Напомним, Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорск" при попытке вывезти из оккупированного Донбасса крупную партию оружия. После этого ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта, после чего арестовали.

Как сообщал УРА-Информ, 10 марта Служба безопасности Украины обнародовала материалы оперативной разработки Рубана, которая продолжалась в течение десяти месяцев.

На данный момент ему также инкриминируют сговор для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти. По данному обвинению также арестовали Надежду Савченко.


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