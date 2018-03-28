Скончался сын Калашникова

Об этом сообщает пресс-служба "Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова". В концерне “Калашников” также подтвердили его смерть.

Работники учебного заведения России ИМИ-ИжГТУ помнят кандидата технических наук Виктора Михайловича как советского и российского конструктора стрелкового оружия, выдающегося инженера-конструктора концерна „Калашников“ и наследника выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.

Прощание с Виктором Калашниковым состоится 30 марта в российском городе Ижевск.

Известно, что Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. При жизни провел многочисленные исследованияавтомата Калашникова, обнаружил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал множество узлов и деталей.

Брал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, конкурсе блокировки ударника для карабина “Медведь-3" и провел испытания образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Коллективом покойного были разработаны пистолеты-пулеметы “Бизон-2” и “Витязь-СН”.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на днях в Харькове скончался заслуженный футбольный тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта УССР, педагог и организатор Виталий Никитич Зуб.