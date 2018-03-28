Российский военный попросил статус беженца в Украине

Об этом сообщила пресс-служба МВД в сети Facebook со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечено, гражданин России 1997 года рождения прибыл на пункт пропуска "Гоптовка". Югноша сообщил, что он есть военнослужащим ФСБ России и просит о начислении его к политическим беженцам.

Пограничники выяснили, что парень на самом деле является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. Также они установили, что гражданин РФ Сергей Удовиченко с украинскими этническими корнями , свободно владеет украинским языком и по своим политическим взглядам осуждает действующее руководство России.

Как рассказал военнослужащий, он неединожды брал участие в митингах оппозиции, а после президентских выборов в пользу Путина принял решение уехать в Украину.

Сейсчас решается вопрос о предоставлении ему статуса беженца.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украину запрещен въезд 538 гражданам Российской Федерации. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.