Полиция объявила набор пилотов вертолетов

По словам Князева, его ведомство получит 10 вертолетов модели Н145. Именно такие модели используют в служебной деятельности полицейские Чехии.

Также обеспечен опыт иностранных коллег, в работе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки. Поэтому начинается набор пилотов вертолетов на службу в новом подразделении.

Он отметил, что экипажи этого подразделения будут работать по всей Украине и выполнять разные задачи, поэтому нагрузка будет большая.

Князев добавил, что поиск и подготовка личного состава экипажей подразделения воздушной поддержки это длительный процесс.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Одесчине в городе Измаил начала работу патрульная полиция. Отмечается, что теперь улицы южных населенных пунктов Одесского региона будут патрулировать почти 100 работников новой патрульной полиции.