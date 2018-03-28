05:00 28.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Омелян напомнил о принадлежности Кубани Украине

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сделал заявление, что недавно сооруженный Крымский мост соединит Крым с  Кубанью, которые на самом деле являются украинской территорией.

Омелян напомнил о принадлежности Кубани Украине

Об этом он сообщил на брифинге.

По мнению Омеляна, с политической точки зрения построенный мост обеспечит связь между украинским Крымом и украинской Кубанью.

Также Омелян подчеркивал, что потери Украины от строительства и введения в эксплуатацию Крымского моста исчисляются десятками миллионов гривен.

Как известно в мае прошлого 2017 года Омелян заявлял, что между Украиной и Россией может быть восстановлено авиасообщение, если российская сторона вернет Кубань, Крым и остальные отобранные в разное время Россией украинские территории.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозирует, что к концу года на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании.


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