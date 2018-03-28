03:00 28.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новый Верховный Суд рассмотрел 75 тысяч дел, - Данишевская

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что новый Верховный Суд Украины получил от предыдущего состава 75 тысяч дел, некоторые из которых были еще с 2011 года.

Новый Верховный Суд рассмотрел 75 тысяч дел, - Данишевская

Об этом она рассказала во время брифинга. По словам Данишевской, между судьями уже распределены около 80 тыс. дел. Чемпионом по количеству дел и, соответственно, нагрузки на судей она назвала Административный кассационный суд в составе Верховного суда.

Эта палата Верховного суда получила от предыдущего состава ВС даже несколько дел 2011 года. Если нагрузка на одного судью Хозяйственного кассационного суда составляет около 300 дел, то в Административном кассационном суде это около 2 тыс. дел на одного судью.

Верховный Суд хочет, как можно быстрее рассмотреть все старые дела.

По ее прогнозам, этого можно будет достичь через год. Исключение составляет, Административный кассационный суд, где в связи с большой нагрузкой для этого потребуется больше времени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Мальдив арестовала главного судью Верховного суда Абдуллу Саида и судью Али Хамида.


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