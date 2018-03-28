НАБУ допросило главу НАПК

Как утверждает Корчак, автомобиль Skoda Octavia A7 был куплен за 600 тыс. гривен человеком, который способен зарабатывать такие деньги.

Также ей непонятны действия детектива НАБУ, который незаконно проник в жилье для дачи показаний. Также во время покупки авто Наталья сообщает, что ее не было, когда подписывался контракт.

Глава НАПК считает данное уголовное производство формой давления.

Также Корчак настаивает на том, чтобы ей вручили подозрение, и она дальше будет разбираться в суде.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", детективы Национального антикоррупцмонного бюро сообщили Одесскому городскому главе Геннадию Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.