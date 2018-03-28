На Житомирщине депутат сельрады насмерть сбил пешехода и скрылся

Он наехал на пешехода и скрытия с места происшествия. Во вторник, 27 марта, ему объявили о подозрении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, депутата заподозрили в том, что в ноябре прошлого поздно вечером, проезжая на своем автомобиле через поселок. Емильчино, наехал на лежащего пешехода. Однако, он уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, – говорится в сообщении.

По результатам расследования прокуратура сообщила злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по статье Уголовного Кодекса Украины Оставление лица в опасном для жизни состоянии. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области во вторник, 27 марта, школьный автобус с детьми съехал в кювет. В результате происшествия одна из старшеклассниц получила травму. Девушку скорая помощь увезла в больницу.