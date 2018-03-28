На Пасху "Укрзализныця" добавила еще поездов

Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков - Ужгород, Черкассы - Львов, Днепр - Одесса и Константиновка - Одесса. Как сообщил исполнительский обязанности главы компании Евгений Кравцов, билет на все эти поезда уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 22 марта, руководство компании назначило еще четыре дополнительных поезда. Они начнут курсировать 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба компании, назначенные поезда будут курсировать на популярных направлениях "Харьков - Ужгород", "Черкассы - Львов", "Днепр - Одесса" и "Константиновка - Одесса". Всего на начало апреля уже назначено восемь дополнительных поездов.