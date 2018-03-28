Директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик: 5 факторов, которые способны изменить сферу приема платежей

Руководитель ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик также не осталась в стороне от происходящих событий и рассказала об основных трендах, которые способны повлиять на сферу приема платежей.

№1: Регулятивная политика в отношении криптовалютного рынка

В одной из своих предыдущих статей Алена Дегрик поведала о том, какие способы регулирования рынка криптовалюты существуют в мировой практике. На сегодняшний день наиболее действенные механизмы контроля смогли предложить правительства Германии и Швейцарии. При этом, проблема мошенничества на криптовалютном рынке стала настолько актуальной, что с недавних пор ею занимается Комиссия по ценным бумагам.

№2: Борьба за молодое поколение клиентов

Как заявляет Алена Дегрик, мы до сих пор воспринимаем людей, родившихся в конце 90-х гг. как маленьких детей, а ведь некоторым из них на сегодня уже более 20 лет! Через 2-3 года именно они составят основной процент потребителей по всему миру. Поэтому естественно, что многие fintech-компании ориентируют свою продукцию именно на эту аудиторию пользователей.

№3: Платежи с помощью мобильного телефона

По словам главы ФК "Леогейминг Пей", благодаря развитию мобильного интернета количество финансовых онлайн-операций значительно возросло. И здесь уже на первый план выходит качество сервиса. Сегодня люди во всем мире отдают предпочтение платежным решениям, позволяющим совершать онлайн-платежи в считанные секунды.

№4: Перевод криптовалюты с карты на карту

В своем блоге Алена Дегрик также сообщила, что традиционная криптовалюта с плавающим курсом постепенно вытесняется stablecoins с фиксированной стоимостью токенов. По ее словам, именно трастовость в будущем станет причиной появления сервисов p2p для криптовалюты.

№5: Применение криптовалюты в качестве платежного метода для ритейла

Как отмечает в своей статье руководитель ФК "Леогейминг Пей", несмотря на популярность криптовалюты, бизнес-структуры предпочитают пользоваться услугами сервиса Masterpass и других платежных систем. На фоне этого специалисты из США уже приступили к созданию универсальной платежной платформы, которая позволит беспрепятственно принимать платежи и совершать другие операции с криптовалютой.