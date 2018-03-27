Защита Сущенко: он не признал вину в полном объеме

Как заявиласторона защиты Романа Сущенко, задержанный не признал вину в полном объеме во вторник, 27 марта, в Московском городском суде на предварительных слушаниях по его делу.

Как известно, Московский городской суд продлил арест журналисту из Украины Роману Сущенко до 30 марта 2018 года, предъявляя ему обвинения в шпионаже, что сам Сущенко отрецает.

Украинского журналиста могут лишить свободы на двадцать лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", рассмотрение дела украинского журналиста Романа Сущенко в российском суде может завершиться в мае нынешнего года.