13:30 27.03.2018 | Общество | Новости
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Вице-губернатор извинился на коленях после трагедии в Кемерово

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на глазах у участников митинга опустился перед людьми на колени и попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в торговом центре “Зимняя вишня”. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-губернатор извинился на коленях после трагедии в Кемерово

В сообщении указано, спустя семь часов после старта митинга, руководство администрации сообщили протистующим, что будет лучше его завершить и разойтись. Собравшиеся люди ответили на это предложение возмущенными возгласами и гулом.

Тогда обеспеченную мэрией звукоусиливающая аппаратуру выключили..

Цивилев предпринял попытки высказаться в микрофон. Его старания были тщетными, их проигнорировали. Тогда вице-губернатор обратился к участникам митинга прямо.

Он произнес, что хотел бы попросить прощения. После этих слов Цивилев неожиданно встал перед обществом на колени. Спустя десять секунд он поднялся и объяснил свой поступок тем, что с давних времен на Руси человек опускался на колени, чтобы извиниться.

После его действий митингующие стали аплодировать.

В данный момент на площади Советов еще находятся несколько сотен людей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава российского государства Владимир Путин приехал на место пожара ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и впервые за все время рассказал о причинах в случившемся.


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