Вице-губернатор извинился на коленях после трагедии в Кемерово

В сообщении указано, спустя семь часов после старта митинга, руководство администрации сообщили протистующим, что будет лучше его завершить и разойтись. Собравшиеся люди ответили на это предложение возмущенными возгласами и гулом.

Тогда обеспеченную мэрией звукоусиливающая аппаратуру выключили..

Цивилев предпринял попытки высказаться в микрофон. Его старания были тщетными, их проигнорировали. Тогда вице-губернатор обратился к участникам митинга прямо.

Он произнес, что хотел бы попросить прощения. После этих слов Цивилев неожиданно встал перед обществом на колени. Спустя десять секунд он поднялся и объяснил свой поступок тем, что с давних времен на Руси человек опускался на колени, чтобы извиниться.

После его действий митингующие стали аплодировать.

В данный момент на площади Советов еще находятся несколько сотен людей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава российского государства Владимир Путин приехал на место пожара ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и впервые за все время рассказал о причинах в случившемся.