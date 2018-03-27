В университетах Стамбула будут изучать украинский язык

Отмечается, что это первый случай, когда студенты Турции получили возможность в рамках высшего образования не просто изучать украинский язык, но и глубже окунуться в украинскую культуру.

Специальность открыта на факультете литературы, кафедре славянских языков и литератур. Кстати, сейчас на бюджете по специальности уже учатся 18 студентов.

На соответствующей специальности изучают прикладное украинское языкознание, фонетику, морфологию, синтаксис украинского языка, устную и письменную литературную речь, чтение и толкование текстов, деловую переписку, перевод художественных произведений и даже синхронный перевод.

Также предусмотрено, что турецкие студенты будут изучать украинскую историю, культуру, литературу, лингвокультурологию.

Кроме того, сейчас в высших учебных заведениях Украины учится 1823 гражданина Турции, а в турецких университетах получают образование по полному циклу 464 украинца.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", по версии QS World University Rankings лучшим вузом Украины является Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.