В Раде будут жестоко наказывать за угон дорогих машин

Соответствующим законопроектом №8184 предложены изменения в УК. А именно будет наказуемо совершение краж, грабежей, разбоев и угонов автомобилей. Также будет караемо применение электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны, стационарных или подвижных объектов, с целью получения неконтролируемого доступа к ним.

За незаконное завладение транспортным средством, злоумышленник должен оплатить рыночную цену транспорта. А с применением такого электронного устройства предложено наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

Если же рыночная цена транспортного средства составляет большой размер, то срок лишения свободы уже может составить от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового.

Согласно проекту, под значительным размером следует понимать стоимость транспортного средства от 100 до 250 НМДГ необлагаемый минимум доходов граждан. От 81 тыс. 100 грн до 220 тыс. 250 грн, а большим - более 250 НМДГ более 220 тыс. 250 грн.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", Верховная рада и Кабинет министров увалили "дорожную карту" выполнения Соглашения об ассоциации с Европейски союзом. В своем посте премьер-министр написал, правительство и парламент одобрили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.